Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет (СК) с юбилеем – 10-летием с момента образования ведомства. Ровно десять лет назад, 15 января 2011 года вступил в силу Указ главы государства о создании СКР.Обращаясь к сотрудникам Комитета, российский лидер подчеркнул кристальную честность и высокий профессионализм отечественных следователей, а также поблагодарил их за службу в интересах страны и граждан, пожелал успехов.«Сегодня без преувеличения каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан. В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона», - сказал Владимир Путин.Он добавил, что «абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Современный следователь - не такой, как 10 лет назад. У него в руках огромный арсенал»: Следственный комитет отмечает круглую датуКорреспондент «КП» пообщался с сотрудниками ГСУ СК по Московской области, которые работают в ведомстве с самого первого дня (подробности).