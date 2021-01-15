Администрация социальной сети Twitter объяснила причину, по которой было принято решение временно ограничить доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Оказывается, специалисты сервиса микроблогов заподозрил, что эту страницу пытаются взломать.«Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США. Спасибо, Twitter!», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице вакцины в соцсети.Разработчики препарата попросили пользователей подписываться на этот аккаунт, «чтобы узнать, как «Спутник V» помогает бороться с COVID-19, спасая жизни и способствуя восстановлению экономики».Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 14 января представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил журналистам, что Twitter по неизвестным причинам ограничил доступ к учетной записи @spitnikvaccine, однако вскоре после этого микроблог вакцины «Спутник V» разблокировали.