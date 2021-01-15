В Словакии ввели крупный штраф для тех, кто будет пытаться получить прививку от коронавируса вне очереди за счет использования своего служебного положения. Таким нарушителям очередности вакцинации придется заплатить десять тысяч евро, передает словацкий телеканал TA3.Таким образом власти страны хотят отбить у имеющих доступ к вакцине чиновников и руководителей медучреждений охоту привить своих друзей или родственников вне очереди. Телеканал напоминает, что в конце прошлой недели за подобные злоупотребления лишился должности директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский.Прививочная кампании в Словакии началась 26 декабря, первыми вакцинируют от COVID-19 пожилых людей и больных тяжелыми хроническими заболеваниями, медиков и сотрудников служб, порющихся с распространением коронавирусной инфекции, а также высших должностных лиц, от которых зависит работа госучреждений, благополучие страны и ее экономики.Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 января в Словакии значительно ужесточили карантинные меры. Запрещены встречи родственников, которые не живут под одной крышей, службы в костелах, а также работа гостиниц и горнолыжных спусков, гражданам нельзя ходить друг к другу в гости.