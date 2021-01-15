Новой волны коронавируса весной ожидать не стоит – ее не будет, потому что к тому времени сформируется достаточная иммунная прослойка. Так считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.«Уже не будет волны, уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если все прогорело – нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется», - сказал специалист в беседе с РИА Новости.Иммунолог добавил, что с приходом весны свою роль сыграет и солнечная погода: «Ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз».Напомним, как писал сайт kp.ru, заболевание COVID-19 может протекать совершенно бессимптомно, но через некоторое время дает о себе знать: инфекция вызывает долгосрочные последствия для организма. Эксперт назвал признаки, по которым можно понять, что человек перенес коронавирус, даже не заметив болезни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДаже легкий коронавирус может состарить на 10 летВрач рассказала что преждевременное старение организма – одно из вероятных последствий ковида, перенесенного даже в средней и легкой форме (подробности).