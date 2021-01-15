Французский премьер Жан Кастекс накануне объявил согражданам, что из-за «стремительного распространения» коронавируса по всей стране правительство решило значительно ужесточить меры борьбы с COVID-19.В частности, с субботы, 16 января и «как минимум на 15 дней» на всей территории республики устанавливается новая продолжительность комендантского часа. Теперь французам запрещено выходить на улицу с шести часов вечера до шести утра. До этого в большинстве департаментов страны комендантский час начинался в 20:00.Кроме того, Жан Кастекс на почти двухчасовой пресс-конференции в Париже сообщил, что Франция усиливает контроль на своих границах, с 18 января все прибывшие в страну иностранцы должны будут сдать тест на коронавирус и пройти двухнедельный карантин.Напомним, как писал сайт kp.ru, жесткие ограничительные меры в Пятой республике действуют с осени, после Нового года ограничения стали еще жестче. Организации, учреждения и предприятия перевели большинство своих сотрудников на дистанционный режим работы, появляться на рабочем месте им разрешено не чаще одного раза в неделю.