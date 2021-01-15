Житель американского штата Калифорнии по имени Итон Джеймс Джонсон (Iton James Johnson) может на целых полгода угодить в тюрьму за то, что в самолете вел себя неприлично: приставал к стюардессам, трогал их ноги и даже схватил одну за ягодицы. При этом похабник отпускал в адрес бортпроводниц оскорбительные замечания.А когда члены экипажа лайнера возмутились, 43-летний мужчина заявил одной из них, что ей нужно «быть скромнее и найти другую работу». По его словам, девушка позволила себе «слишком нагло» с ним разговаривать.По данным материалов следствия, во время перелета из Сан-Диего в Альбукерке калифорниец был пьян. Бортпроводницы отказали ему в очередной порции алкоголя, после чего Джонсон и устроил скандал.В итоге суд признал его виновным в нарушении общественного порядка и домогательствах к членам экипажа. Окончательный вердикт пока не вынесен, но с учетом того, что подсудимый признал свою вину, ему может грозить лишение свободы на срок до шести месяцев и штраф размером в пять тысяч долларов, передает агентство Associated Press.