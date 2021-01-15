В результате землетрясения магнитудой 6,2, которое накануне произошло в Индонезии, обрушилось здание больницы в городе Мамуджу, передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя местной спасательной службы.По его данным, под обломками стен и строительным мусором может находиться примерно десять человек.«Больница уничтожена. Она обрушилась. Пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию», - приводит слова спасателя AFP.Напомним, как писал сайт kp.ru, сильное землетрясение произошло в индонезийской провинции Западный Сулавеси, в результате погибли не менее трех человек, еще как минимум 24 местных жителя получили травмы.эпицентр землетрясения располагался в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре, его очаг залегал на глубине всего восемь километров. Подземные толчки разрушили более 60 зданий, в том числе отель и офис губернатора провинции, около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются.