Последние новости на утро 15 января 2021 года. Сегодня начинается укладка труб на недостроенном участке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 планирует завершить строительство трубопровода в начале лета.По графику компании, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в водах Дании в мае 2021 года, после чего продолжит работы в водах Германии. Их планируется закончить в июне. Стоит отметить, что об этом со ссылкой на план работ сообщило агентство Bloomberg, однако регуляторы в Дании и ФРГ, а также представители Nord Stream 2 пока не прокомментировали информацию издания.Администрация социальной сети Twitter объяснила причину, по которой было принято решение временно ограничить доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Оказывается, специалисты сервиса микроблогов заподозрил, что эту страницу пытаются взломать неизвестные хакеры из США.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗлая ирония судьбы: Борис Грачевский не верил в опасность коронавируса, от которого умерНовость о смерти Бориса Грачевского - жизнерадостного, шутливого, влюбленного в жизнь, стала для его друзей страшным ударом. Казалось, за три недели борьбы с проклятым ковидом наконец наметился положительный сдвиг: режиссера вывели из комы, и первым делом он попросил у родни привезти в больницу компот из свежих ягод. И вдруг беда: впал в кому и умер, не приходя в сознание (подробности).