Российский боксер Сергей Ковалев перед боем против представителя Узбекистана Бектемира Меликузиева, который должен был состояться 30 января этого года, провалил допинг-тест, в связи с чем было принято решение отменить бой. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в пятницу, 15 января.- Нам известно о неблагоприятной информации Ассоциации добровольного тестирования на допинг. Ковалев доказал, что является чистым боксером, много лет тестируясь по этой программе. Сейчас утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Специалисты проверят его добавки, а мы просим VADA проверить его пробу «Б», - сообщил источник издания.Положительный допинг-тест боксер сдал 30 декабря, однако он уже запросил вскрытие допинг-пробы «Б». В первой пробе россиянина обнаружен синтетический тестостерон.Тренер Ковалева Бадди Макгирт заявил, что не знает о данной ситуации со своим подопечным.