Российский блогер Илья Варламов сообщил, что его спутников, в том числе супругу, снова задержали в Южном Судане. Об этом он заявил в пятницу, 15 января, в своем Telegram-канале.По словам блогера, его и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова не выпускают из отеля в центре Джубы, где они должны дождаться результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Главу Европейской гимназии Ивана Богданцева и супругу блогера Любовь Варламову, а также Вадима Гинзбурга местный представитель министерства печати пригласил на экскурсию по деревням, в ходе которых россиян и сотрудника министерства якобы задержали и привезли на военную базу.- Пока мы были в заключении, наши друзья поехали в племя Мундари, где были запланированы съемки, но на обратном пути их остановили на блок-посту и опять арестовали. Последнее сообщение было: «Нас арестовывают, везут на какую-то военную базу и забирают телефоны». После этого никто не выходил на связь, - написал Илья Варламов.Напомним, 13 января россиянин Илья Варламов и четверо его спутников были задержаны в городе Капоэта при попытке вылететь оттуда в Джубу. Сам блогер позже рассказал, что при досмотре их багажа местные силовики обнаружили пульт от дрона. На этом основании их и задержали, а позже объявили, что они арестованы. По словам Варламова, силовики пытались отнять у них телефоны, однако им удалось остаться на связи и обратиться в посольство. Вечером в среду российское министерство иностранных дел сообщило об их освобождении.ПО ТЕМЕАфриканист об аресте Ильи Варламова в Южном Судане: Когда путешествуешь по Африке, надо соблюдать правилаРоссийский блогер и его спутники угодили за решетку «из-за пульта от дрона» (подробности)