На территории России сформировался дефицит загородных домов, дач и коттеджей на продажу. В минувшем году на фоне пандемии и массового перехода на «удаленку» значительно вырос спрос на них – более половины жителей страны, которые проживают в квартирах, выразили намерение поменять их на частное жилье (23,2 миллиона семей). Об этом говорится в исследовании «Дом.РФ» и ВЦИОМ, пишет издание «Известия».Тем временем уменьшилось и ликвидное предложение, то есть число выставленных на продажу частных домов с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой. За 2020 год объем предложения в сегменте благоустроенных домов упал в среднем на 15–20 процентов, заявил глава центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков.- С рынка ушли объекты с хорошей транспортной доступностью и обеспеченные всей необходимой для постоянного проживания инфраструктурой. К концу осени число ликвидных предложений в данной сфере стало минимальным, - рассказал он.По информации сервиса «Авито Недвижимости», за год цена частных дач, коттеджей и таунхаусов выросла в среднем по России на семь процентов. В материале издания отмечается, что на сегодняшний день далеко не все мечтающие о частном доме семьи могут его себе позволить: из пяти миллиона семей, которые планируют улучшить жилищные условия, 3,6 миллиона не имеют средств на строительство или покупку частного дома.