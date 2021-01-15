Международная группа ученых объяснила феномен повторного заражения коронавирусной инфекцией. По их теории, заболевание способно «прятаться» от иммунитета в пузырьках, которые содержатся в межклеточной жидкости — экзосомах, а потом «выходить наружу», когда организм уже справился с болезнью.Некоторые вирусы способны проникать внутрь этих пузырьков в процессе распространения по организме. Анализ образцов тканей умерших от коронавирусной инфекции пациентов показывает, что инфекция способна проникать в пузырьки межклеточной жидкости инфицированных клеток. При этом ученые обнаружили внутри экзосом не отдельные частицы вируса, а целые массивы.- Это говорит о том, что существует возможность использования коронавирусом экзосомального клеточного транспорта в качестве способа распространения. Это является потенциальным средством для реактивации вируса, - пишет газета «Известия», ссылаясь на слова ученых.В пользу данной гипотезы говорят положительные результаты тестов на коронавирус у пациентов, которые за несколько дней до этого при выписке из медицинского учреждения сдали несколько отрицательных тестов. У некоторых пациентов ПЦР-тест оказывается положительным спустя 4–17 дней после выписки из больницы.Ранее эксперт заявил, что использование средств индивидуальной защиты, в том числе лицевых масок, во время пандемии коронавируса необходимо и для привитых от заболевания, и переболевших им.