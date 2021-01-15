Гол футболиста российской сборной Алексея Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии и пробиться в 1/4 финала соревнования. Встреча состоялась в минувший четверг, 14 января, в Бергамо и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.Полузащитник Алексей Миранчук впервые за текущий сезон вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет на 43-й минуте матча. У команды победителей на этот раз также отличились Луис Муриэль на 61-ой минуте и Бошко Шутало на 64-ой. Со стороны «Кальяри» гол забил Рикардо Соттиль на 55-ой минуте соревнования.Данный гол стал уже третьим для Алексея Миранчука за «Аталанту» в разных турнирах. До этого российский полузащитник забил по мячу в рамках чемпионата Италии и Лиги чемпионов.В 1/4 финала Кубка Италии команда встретится с победителем противостояния между римским «Лацио» и «Пармой». Самым титулованным клубом Кубка Италии является «Ювентус» (13 побед).