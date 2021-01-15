Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги. Данные средства они по достижении совершеннолетия смогут потратить на образование. Кудж направил письмо с соответствующей инициативой главе ФНС Егорову, сообщает RT.По мнению ректора, предпринимательские проекты, которые реализуют подростки, демонстрируют их инициативность и трудолюбие. Позже данные качества помогают молодым бизнесменам качественнее имплементировать свои знания и навыки в настоящие бизнес-идеи и в деятельность компаний. Кудж считает, что на этом фоне предпринимательская инициативность несовершеннолетних заслуживает максимального поощрения.- Просим рассмотреть возможность возмещения в полном объеме налогов, которые платят несовершеннолетние предприниматели, самозанятые и ИП, на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг. В 18 лет молодые люди смогут самостоятельно распоряжаться деньгами и потратить их на образование, - говорится в письма.Напомним, накануне в России предложили предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие российской науки.