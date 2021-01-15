Пользователи сети из Швеции оценили серию роликов местного Минобороны под названием «Когда начнется война», в которых Россия представлена в виде потенциального противника. В роликах в качестве противоборствующих сторон военные Швеции назвали Соединенные Штаты, которые должны стать союзников Стокгольма, и РФ вместе с Китаем. Напрямую в видео это не утверждается, однако используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.Многие жители королевства отрицательно отреагировали на ролики, опубликованные в YouTube. Они отметили, что больше всего страну разделяет шведское правительство, которое «использует дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение».- Рад, что ВС используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства, - отметил с иронией один из пользователей сети.По мнению другого, подборная постановка посвящена «оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения и пропаганде устрашения из-за России».- Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?, - спросил один из жителей Швеции.При этом некоторые пользователи положительно оценили ролику, отметив необходимость «стопроцентной воинской повинности» и «реальную угрозу» для королевства.