Число жертв землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии выросло до 26. Об этом в пятницу, 15 января, пишет агентство France-Presse, ссылаясь на данные Национального управления по противодействию стихийным бедствиямНапомним, мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло вчера в индонезийской провинции Западный Сулавеси. Эпицентр подземных толчков располагался в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре, очаг землетрясения залегал на глубине около восьми километров.Местные СМИ сообщают, что в результате землетрясения пострадали несколько сотен местных жителей. Подземные толчки разрушили более 60 зданий, пострадал в том числе офис губернатора провинции. Примерно две тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.В настоящее время в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов строений.