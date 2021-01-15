В минувший четверг в столице Северной Кореи Пхеньяне состоялся торжественный военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии. Центральное телеграфное агентство КНДР в пятницу, 15 января, сообщает, что во время парада были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования.- Это самое мощное оружие в мире - баллистические ракеты для подлодок. Они одна за другой шли по площади, показывая мощь революционных вооруженных сил КНДР, - говорится в материале агенства.Торжественный парад состоялся на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. На мероприятии также продемонстрировали новейшие образцы корейских тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.Восьмой съезд Трудовой партии Кореи проходил с 5 по 12 января текущего года. Предыдущий съезд проводился четыре года назад. Последний военный парад прошел в Северной Корее прошел в октябре минувшего года в честь 75-й годовщины основания Трудовой партии.