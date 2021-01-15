Из-за пандемии коронавирусной инфекции и новых регуляторных норм в России операторы сотовой связи были вынуждены выделить средства на незапланированные расходы, а также лишились части своих доходов. Поэтому цены на услуги сотовой связи в стране могут вырасти на 15 процентов, говорится в прогнозе экспертов агентства Content-Review.- Прогнозируемое повышение тарифов на 15—16 процентов является вынужденной мерой, призванной компенсировать дополнительные расходы операторов и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, - приводит слова специалистов издание «Ведомости» в пятницу, 15 января.Нанесенный бюджету операторов ущерб агентство оценило в 30 миллиардов рублей. Так, во время пандемии сотовые компании лишились дохода от международного роуминга. Эксперты предполагают, что рост цен произойдет напрямую и коснется владельцев тарифов стоимостью от 500 до 900 рублей.Рост расходов связали не только с эпидемией, но и с регуляторными нововведениями в России. К ним, например, отнесли «социальный интернет» - предоставление операторами бесплатного и безусловного доступа к сайтам и сервисам, список которых утверждает государство. Реализация данной инициативы потребует около 150 миллиардов рублей - примерно десяти процентов ежегодной выручки российского рынка связи.Представители «Мегафона» в интервью изданию заявили, что оператор сейчас оценивает актуальность действующих тарифов. В том году операторы столкнулись с некоторыми негативными факторами, отметили в компании. Среди них назвали сокращение выручки от роуминга и спад розничных продаж.А вот Tele2 пока не планирует пересматривать тарифы, сообщила представитель оператора Дарья Колесникова.