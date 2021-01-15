Главы двух отделов администрации президента Чехии пожаловались в социальных сетях на «вандализм и порчу» памятников красноармейцам на Ольшанском кладбище красноармейцев в Праге, не проверив, что на самом деле там происходит. Оказалось, что на кладбище просто проходит давно запланированная реконструкция памятников, пишет DenikN.- Мемориальное кладбище солдат Красной армии было варварски осквернено. Мы хотим бороться за спасение от коронавируса, а сами не в состоянии чтить память мертвых героев. И в СМИ об этом ни слова, - написал на своей странице в соцсети Twitter пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек.К его возмущениям по поводу «вандализма» почти сразу присоединился глава иностранного отдела администрации президента Рудольф Йиндрак, который написал, что осквернение захоронений красноармейцев является не только уголовно наказуемым преступлением, но и заслуживающим осуждением неуважением к павшим воинам.Оба высокопоставленных чиновника опубликовали свои записи с жалобами, не проверив информацию и исходя только из того, что нашли на просторах Facebook. Чуть позже оказалось, что памятники никто осквернять не собирался: на кладбище проводится плановая реконструкция, а барельефы со знаменами и автоматами на памятниках замотали в прозрачную пленку, что не испачкать и не повредить.Пресс-секретарь Йиржи Овчачек принес свои извинения за обвинения в адрес вымышленных вандалов. Он сообщил, что его ввела в заблуждение информация из социальных сетей. По сообщению полиции Чехии, которая проверила ее, памятникам красноармейцам на Ольшанском кладбище не был нанесен ущерб.