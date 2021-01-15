Никакого «компромисса» по вопросу Крыма, о котором заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, быть не может. Об этом заявил в пятницу, 15 января, депутат российской Государственной думы Михаил Шеремет.Напомним, накануне первые президент Незалежной и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы с помощью «компромисса» разрешить противоречия между двумя странами.- Это политическое заявление, совершенно не связанное с реальностью. Статус Крым однозначен – это законная российская территория, нет другого путин, нежели признать этот факт. Урегулирование всех проблем между российской и украинской сторонами как раз и должно начаться с признания последней выбора жителей Крыма вернуться на свою историческую родину, - подчеркнул российский депутат в интервью РИА Новости.Михаил Шеремет отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое.