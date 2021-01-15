Российское Минэкономразвития внесло в правительство страны проект закона, которые ограничивает возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Пресс-служба министерства финансов сообщила изданию РБК, что в настоящее время проект находится в стадии рассмотрения и проработки, а в Минфине он был согласован еще в 2019 году.Документ содержит поправки в закон «О защите конкуренции». В нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале банков. Запрет на такие покупки коснется России и ее регионов, государственных и муниципальных образований, а также самого Центробанка и компаний или банков с государственным участием, то есть, если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ.В случае, если покупатель с государственным участием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций кредитной организации будет признана ничтожной по решению суда.Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что необходимость введения таких ограничений назрела из-за ситуации в финансовом секторе, поскольку доля государства на банковском рынке еще два года назад достигла 70 процентов. Он отметил, что документ крайне важен для создания оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе, а принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке.