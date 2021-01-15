Российское министерство финансов намерено направить проект стратегии развития финансового рынка в правительство государства не позднее III квартала текущего года. Об этом говорится на официальном сайте министерства финансов РФ.- По поручению кабинета министров, Минфин России приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Она будет ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры государства, - говорится в материале ведомства.Сообщается, что проект стратегии развития финансового рынка планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте с Центробанком и с участниками рынка.Как ранее писал сайт Kp.ru, российское Минэкономразвития внесло в правительство страны проект закона, который ограничивает возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора.