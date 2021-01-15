Умер Питер Марк Ричман, американский актер. Его не стало на 94-ом году жизни, сообщает в пятницу, 15 января, издание Associated Press.Уточняется, что актер умер в минувший четверг в своем доме в Лос-Анджелесе. Публицист Харлан Болл сообщил, что Ричман умер от естественных причин.Питер Марк Ричман дебютирован на экране в 1956 году в фильме Уильяма Уайлера «Дружеское увещевание». На тот момент актер уже работал на телевидении и был членом Нью-Йоркской студии актёров.Фанатам фильмов ужасов он известен, в первую очередь, по роли профессор Маккалока, дядюшки Ренни, в хорроре «Пятница, 13-е: Джейсон штурмует Манхэттен». Ричман снялся в таких фильмах, как «Чёрная орхидея», «Голый пистолет 2½: Запах страха», «Странныи ». Последние на появления Ричмана в кино датируются 2011 годом – тогда он снялся в фильмах «Мистерия» и «После волшебника».