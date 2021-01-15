Нападающий Артем Дзюба сдал положительный тест на коронавирус. В связи с заболеванием футболист не полетит на сбор петербургского «Зенита». О положительном тесте спортсмена сообщил футбольный клуб«Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус», - говорится на Instagram канале «Зенита» в описании состава на первые зимние сборы команды.В среду, 13 января, все игроки и тренеры футбольного клуба «Зенит» сдали тесты перед выездом на первый сбор, который продлится с 15 по 27 января в Дубае.