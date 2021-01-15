Задержанные в Южном Судане российские граждане отпущены на свободу, и на данный момент ожидают вылета на родину. Об этом сообщил блогер Илья Варламов.«Все на свободе. Теперь осталось улететь из этого прекрасного места», - написал блогер в своем Telegram-канале.Напомним, в среду,13 января, в Южном Судане арестовали российского блогера, его жену Любовь Варламову, а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. О задержании Варламова сообщил в видеообращение в своем Telegram-канале, а также разместив пост на своем сайте. Он заявил, что на улице к ним подошел мужчина и сказал, что те нарушили правила охраны дикой природы.В тот же день их выпустили на свободу, однако на следующий день Варламов сообщил, что его спутников снова задержали. Вместе с ними задержали местного представителя министерства печати, который пригласил на экскурсию по деревням.