Бывшая британская модель Даниэль Ллойд раскрыла своим поклонникам секрет быстрого похудения, которого можно достичь без ограничений в питании и усердных занятий спортом. Об она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.Манекенщица опубликовала фотоколлаж, на котором показала, как изменилась ее фигура за десть суток. Под фото, на котором модель позировала в коротком топе и легинсах, девушка рассказала, что за это время сумела сбросить более двух килограммов. При этом она отметила, что несмотря на незначительную потерю в весе, качество ее тела значительно улучшилось.Даниэль Ллойд объяснила, что не придерживалась специальной диеты и не ограничивала себя в питании, но выпивала по два кетоновых напитка ежедневно. Эффект подобных коктейлей основан на временном использовании кетонов в качестве основных источников клеточной энергии вместо жиров и глюкозы.По словам экс-модели, во время похудения она также снизила потребление углеводов и не занималась усердными физическими упражнениями.