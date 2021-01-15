Комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, который был выработан в России, позволяет не говорить о локдауне из-за пандемии. Жители России научились жить в условиях коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума в пятницу, 15 января.- Локдауна у нас нет, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70 процентов, вся экономика работала на 70 процентов. Мы в этих новых условиях научились жить, - сообщила она.Главный санитарный врач страны отметила, что понимание эпидемического процесса уже сложилось, однако назвать дату завершения пандемии коронавируса в настоящее время не представляется возможным.- Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока еще тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть, - отметила Анна Попова.Как ранее сообщал сайт kp.ru, Роспотребнадзор вывил почти 1,5 тысяч мутаций коронавирусной инфекции в России.