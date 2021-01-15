За последние годы качество творога, реализуемого в России стало лучше. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, которые проверили исследование творога 9% жирности семи торговых марок.В заявление ведомства отмечается, что ранее одной из основных проблем творожной продукции было наличие антибиотиков. В 2019 году их как в следовых количествах, так и с превышением допустимых норм, обнаружили в одиннадцати из 95 марок. По итогам исследования 2020 года антибиотика в твороге не выявлено.По данным Роскачества, все исследуемые образцы оказались молочными продуктами, для получения которых было использовано качественное и пастеризованное молоко. Эксперты не обнаружили в составе сою и растительные жиры.Однако в отдельных образцах были обнаружены нарушения требований техрегламента по содержанию молочнокислых бактерий, а также белка и дрожжей.