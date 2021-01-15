За минувшие сутки в России выявили 24 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах страны. Общее число инфицированных за все время пандемии в РФ достигло отметки в 3 520 531 случай, сообщает в пятницу, 15 января, оперативный штаб по борьбе с эпидемией.Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Москве (5534), Санкт-Петербурге (3094) и Московской области (1361). Сообщается, что у 13,2% новых заболевших нет симптомов коронавируса.За сутки врачи также зарегистрировали 555 летальных исходов заболевания, от коронавируса за весь период умерли 64 495 человека. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек, с начала пандемии выздоровело 2 909 680 человек.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусная инфекция полностью не уйдет, она станет сезонным заболеванием в России.