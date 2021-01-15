Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, может быть зарегистрирована уже на днях. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение», - заявила глава ведомства в ходе Гайдаровского форума, отметив, что результаты клинических исследований «уже очень хороши и очень показательны».Напомним, в ходе совещания с правительством в среду, 13 января, президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавирусной инфекции всех россиян со следующей недели, призвав подготовить в стране соответствующую инфраструктуру. Кроме того, глава государства назвал российскую вакцину лучшей в мире, но отметил, что сегодня важно понять, как препарат будет действовать в условиях множества штаммов вируса.На данный момент в стране официально зарегистрированы две разработанные в России вакцины: Спутник V и ЭпиВакКорона.