Случаи заражения гриппом на сегодняшний день на территории России не зафиксированы. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.- Мы уже готовы забыть о том, что такое грипп. В России от него уже привили 60 процентов жителей, все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекционных заболеваний. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого еще не бывало, - отметила главный санитарный врач страны.Анна Попова добавила, что Роспотребнадзор будет наблюдать за ситуацией по гриппу до марта и делать уже окончательные выводы.До этого глава ведомства сообщила, что коронавирус никуда не уйдет, а станет в России сезонным заболеванием. При этом, по словам Поповой, комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, который был выработан в России, позволяет не говорить о локдауне из-за пандемии, а россияне научились жить в условиях коронавируса.