В пятницу, 15 января 2021 года в немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира пройдет эстафетная гонка среди мужских команд. Тренерский штаб сборной России огласил состав.В него вошли Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Открывать гонку у нас будет дебютант эстафет - Кирилл Стрельцов. А вот лидер нашей команды Александр Логинов не получил финишного этапа - замыкать гонку будет молодой Эдуард Латыпов. Против Латыпова на финише будут биться Йоханнес Бе (Норвегия), Себастьян Самуэльссон (Швеция), Филипп Хорн (Германия), Эмильен Жакелен (Франция).Ранее 13 января прошла спринтерская гонка у мужчин. Йоханнес Бе одержал победу, его напарник по сборной Норвегии Стурла Холм Легрейд занял второе место, а у немца Арнда Пайффера - \\"бронза\\". Лучший из наших Матвей Елисеев занял 10-е место, проиграв 47,5 секунд победителю.Эстафетная гонка в Оберхофе станет третьей в сезоне. До этого наши были дважды на четвертой позиции. А первые три места в разном порядке занимали Норвегия, Германия и Швеция.