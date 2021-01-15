Российская сторона рассчитывает, что новая администрация Соединенных Штатом под руководством избранного президента Джозефа Байдена выполнит ранее взятое Вашингтоном обещание и закроет тюрьму в Гуантанамо. Об этом в пятницу, 15 января, в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.- Мы выражаем надежду на то, что новая администрация США выполнит данные в свое время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму Гуантанамо, а также предоставит ее заключенным доступ к справедливому, независимому и беспристрастному правосудию, - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.Тюрьма для международных террористов в Гуантанамо была создана после терактов в 2001 году. Международные организации, в том числе ОБСЕ и ООН, призывали американскую администрацию немедленно закрыть данную тюрьму, поскольку заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Экс-глава США Барак Обама более десяти лет назад подписал распоряжение о закрытии учреждения, однако его намерения успехом не увенчались, так как Конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Дональд Трамп позже формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные в Гуантанамо не появляются.