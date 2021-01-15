Глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг заявления в соцсетях о полном переходе в школах на дистанционное образование навсегда. Министр сообщил, что с понедельника, 18 января, школьники во всех регионах начнут переходить на очную учебу«Школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс», - заявил глава ведомстваКравцов уточнил, что исключением станут только десять школ в семи регионах, которые останутся на карантине в связи с коронавирусом.Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сделал указ, согласно которому еще на неделю в столице продлили все действующие ограничения, введенные из-за коронавирусом. Исключение было сделано для школьников. С понедельника, 18 января, учащиеся московских школ с 1 по 11 классы возвращаются на очные занятия. Однако на дистанционном обучение остаются ученики высших заведений. Ограничения также остаются в отношение пенсионеров.