Российская сторона сожалеет, что не смогла наладить отношения с уходящей администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. При этом риски дальнейшей деградации российско-американских отношений по-прежнему сохраняются. Об этом в пятницу, 15 января, в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.- Нормализации диалога с американской администрацией за минувшие годы так и не произошло. В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Соединенных Штатов. С сожалением констатирую, что с администрацией Дональда Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, однако нашей вины в этом нет, - отметила представитель внешнеполитического ведомства.Мария Захарова подчеркнула, риски дальнейшей деградации российско-американских отношений по-прежнему сохраняются, и Москва их осознает.