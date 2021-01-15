Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для российских вузов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, отметив, что в отношении данного вопроса «есть разные предложения»«Я скажу, что этот вопрос обсуждаем и, в принципе, реализуем. Как мы это организуем, за счет чего сделаем, предстоит решить рабочей группе», - сказала глава Рособрнадзора в рамках Гайдаровского форумаАнзор Музаев заявил, что среди предложений звучало объединение процедуры аккредитации и лицензирования вузов. По его словам, такой подход не поддержало подавляющее большинство экспертного сообщества. Глава ведомства отметил, что решение об организации процесса будет принимать рабочая группа.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок работы суперсервиса, которое получило название «Поступление в вуз онлайн». Контролировать работу сервиса будут Рособрнадзор, а также Минобрнауки и Минцифры.