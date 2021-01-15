Советская фигуристка и депутат российской Государственной думы Ирина Роднина сообщила о 40 спортсменах, лишенных олимпийских медалей из-за обвинений в допинге за 10 лет - с игр 2004 года в Афинах до игр 2014 года включительно в Сочи. Об этом она рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда», комментируя запрет для российских спортсменов использовать гимн и флаг РФ на соревнованиях ближайшие два года.- Таких ситуаций в олимпийском движении было много. Практически на каждых олимпийских играх есть кто-то, кто выступает без флага и без гимна. Не просто так возникает наказание. Потому что давайте честно говорить, с олимпийских игр 2004 года в Афинах до олимпийских игр 2014 года включительно в Сочи, мы потеряли 40 олимпийских медалей, - рассказала Ирина Роднина.- Из-за допинга? - уточнил в эфире ведущий Сергей Мардан.- Да. Вот давайте с другой стороны посмотрим. Что у нас такое явление есть и, наверное, как вы говорите, позор - он не беспочвенный, - заметила она.Олимпийская чемпионка считает, что во избежание подобных ситуаций следует грамотно применять существующие законы. Ведь в России есть уголовное и административное наказание за использование допинга.- А получается тот самый случай, когда мы не хотим сор выносить из избы. Этот сор копится, и его выносит кто-то другой, - подчеркнула депутат.Ирина Роднина добавила, что для молодых российских спортсменов есть положительные примеры, но должны быть примеры и отрицательные, чтобы они понимали, что подобные решения влекут за собой последствия. Легендарная советская фигуристка также отметила важную роль спортивных федераций по решению этого вопроса.Ранее Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил иск ВАДА и запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и использовать на них гимн России в течение двух лет.Напомним, что ВАДА требовало наказания для российского спорта из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, которой управлял сбежавший затем в США Григорий Родченков. ВАДА утверждает, что информация о результатах допинг-проб российских спортсменов была удалена или изменена. Россия же настаивала в суде, что если нарушения и были, то принцип коллективной ответственности неприменим - наказывать нужно не весь национальный спорт.На радио «КП» Ирина Роднина также предложила вместо гимна России на Олимпиаде петь песню «День Победы».КСТАТИ«Он не заслужил этого»: первый тренер биатлониста Антона Шипулина о лишении его подопечного олимпийского золотаУ уральского спортсмена отобрали медаль, которую он заработал в Сочи в 2014 году. А все потому что, коллегу по команде заподозрили в допинге (подробности)