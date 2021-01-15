Привитый человек гарантированно защищен от тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал директор центра Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург.«Конечно, привитый человек будет гарантированно защищен от тяжелых случаев (коронавируса), то есть, от возможности проникновения возбудителя в легкие», приводит РИА Новости слова главы центра Гамалеи.Гинцбург уточнил, что при низком уровне антител человек может перенести заболевание в легкой форме, в гриппоподобной форме.Кроме того, по его словам, переболевшему коронавирусной инфекцией все равно нужно привиться, однако если уровень антител высокий, достаточно одного укола. По его словам, ставить прививку можно через 2-3 месяца после выздоровления.На вопрос о том, можно ли посоветовать отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, Гинцбург заявил, что «дал себе такую рекомендацию».