14 января Twittwr временно ограничил доступ к странице российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Администрация Сети объяснила, что были зафиксированы попытки взлома учетной записи из США. Но эксперты уверены, что подоплека кроется в гонке вакцин, которая развернулась в мире.- В мире существует гонка вакцин от коронавируса. Теперь она перешла в информационное пространство. Сейчас много негативной информации про осложнения от вакцины Pfizer,надо чем-то перекрыть этот фон, - считает политолог Александр Асафов.Он уверен, что временная блокировка и многочисленные обсуждения данной темы отвлекут от летальных исходов, после вакцинирования препаратом Pfizer.В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что все дело в финансовой стороне вопроса.- Идет соперничество и здесь замешана американская сторона. Они всегда активно отстаивают свои коммерческие интересы и в этом соперничестве все средства хороши, - отметил Косачев в беседе с Пятым каналом.Эксперт по информационной безопасности Эльдар Муртазин полагает, что на блокировку страницы «Спутник V» повлияла эффективность российского препарата на фоне западных вакцин.«В общем зачете Россия сегодня если не первое место занимает, то лидирующие позиции. И выступает очень хорошо», — уточнил он.Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что третья российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в ближайшие дни, сообщает телеканал \\"360\\".