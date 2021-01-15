В возрасте 52 лет из жизни ушел французский мотогонщик Пьер Шерпен. Причиной смерти стали травмы, полученные на этапе ралли-марафона \\"Дакар\\". Об этом сообщает команды спортсмена Heros des Belles-Motos«Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность», - говорится в сообщении, публикованном на страницы команды в Facebook.Мотогонщик попал в аварию во время седьмого этапа «Дакара». Спортсмен получил серьезную травму головы после падения, и был экстренно госпитализирован в больницу, где его ввели в искусственную кому, однако спасти Шерпена и не смогли.«Я любитель, я не хочу побеждать, но открывать для себя пейзажи, которые никогда бы не стал имел возможность увидеть обратное. Все захватывающе: езда на велике, проживание своей страсти, знакомство с собой», - приводит команда Шерпена его слова