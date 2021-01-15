Температурные показатели Земли в минувшем 2020 году достигли показателей 2016 года, повторив рекорд. Об этом сообщили эксперты НАСА в ежегодном докладе об изменении температурных показателей планеты за минувший год.Усредненная глобальная температура на планете в 2020 году температура была на 1,02 градуса Цельсия выше, чем в среднем в принятые за основу усредненные показатели температуры в период с 1951 по 1980 год. При этом 2019 год уступил температурный рекорд 2016-му: он был на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 21-ом.На пресс-конференции в пятницу, 15 января, глава GISS Гэвин Шмидт добавил, что это десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.В НАСА предупредили, что продолжающееся потепление ведет к стремительному сокращению льдов в Арктике. Осень 2020 года их высота сократилась до рекордного уровня, ниже арктические льды были лишь в 2012 году.Ранее ученые предупредили, что в течение ближайших 20-30 лет глобальная температура на Земле достигнет критических значений, при которых у растений начнет снижаться эффективность фотосинтеза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМороз в Москве, сугробы в Испании и температурные рекорды на Черном море: 2021 год начался с погодных аномалийПогода удивляет едва ли не во всей России – от Сочи до Якутии. Как аномалии января 2021 года связаны с глобальным потеплением? (подробности)