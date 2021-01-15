Искусственный интеллект никогда не заменит врача, но может стать его лучшим помощником. Об этом заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова академик Петр Глыбочко. Он добавил, что уже сегодня помощь искусственного интеллекта в медицине весьма ощутима.«Искусственный интеллект никогда не заменит врача. Это новейшая технология, которая заявляет о себе во всем мире. И в медицине ИИ будет, точнее - уже становится помощником врача», - цитирует академика «Российская газета».Петр Глыбочко добавил, что развитие технологий проникает в самые разные направления медицинской деятельности, начиная от контроля за состоянием пациента, заканчивая хирургическими операциями.«Раньше операцию выполняли 3-4 хирурга, теперь с помощью робота - один. Теперь входит в практику биодизайн. […] И реально к 2025 году мы создадим Центр цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения. Отработаем цифровые двойники по таким заболеваниям, как рак легких, колоректальный рак, рак почки, гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца», - объяснил академик.Врач добавил, что новые технологии позволят дистанционно следить за здоровьем пациентов, что существенно облегчит жизнь как врачам, так и самим больным.« Уже сегодня мы видим, что не нужен врач с высшим образованием, который придет и будет вам мерить артериальное давление. Не нужен будет специалист, который приходит и снимает ЭКГ. Все это уже сегодня можно делать на расстоянии. Это облегчает труд врача? Конечно! Облегчает пациенту жизнь? Безусловно!», - добавил Глыбочко.