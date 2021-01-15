В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на выезде одержала победу в овертайме над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:3.Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в историю НХЛ, забросив победную шайбу. Он стал третьим хоккеистом в истории, который отличился победной шайбой в овертайме своего дебютного матча.До Капризова такой дебют в НХЛ удавался только Нику Кнотту в сезоне-1941/1942 и Тиму Свитни в сезоне-1990/1991.Кроме того, российский форвард в первом и третьем периодах по разу ассистировал Йонасу Бродину (на 17 минуте) и Виктору Раску (на 4 минуте), а в овертайме принёс победу, переиграв голкипера «Лос-Анджелес Кингз» Джонатана Куика.После такого дебютного матча в НХЛ главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон назвал Капризова особенным игроком.«У тебя никогда нет сомнений как у тренера, когда выпускаешь на лед такого особенного игрока, это всегда очень легкое решение», - заявил Эвасон.