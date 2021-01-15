Третий носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» - атомная подлодка «Ульяновск» - в настоящее время находится на этапе строительства. Субмарина будет передана российскому флоту вместе со средствами поражения в рамках государственной программы вооружения до 2027 года. Об этом в пятницу, 15 января, в интервью агентству ТАСС рассказал источник в кораблестроительной отрасли.- Атомная подлодка спецназначения будет передана ВМФ до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат госиспытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед «Ульяновск» впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения, - объяснил он.Отмечается, что в настоящее время в России завершается строительство корпуса корабля. Скоро стартуют его гидравлические испытания на заводе «Севмаш». Подлодка заложена на судоверфи «Севмаш» в 2017 году.