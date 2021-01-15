В ближайшей и среднесрочной перспективе цены на нефть сохранятся на уровне 56-57 долларов за баррель, что позволит рублю укрепиться еще больше. Такой прогноз сделал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.«В среднесрочной перспективе до конца февраля котировки цен нефти марки Brent также останутся на уровне 56-57 долларов. […] Продолжится укрепляться и российская валюта. Дополнительный психологический фактор в ее поддержку окажет Министерство финансов. С 15 января по 4 февраля 2021 года ведомство направит на покупку иностранной валюты 106,3 миллиарда рублей», - цитирует аналитика «Российская газета».Таким образом, эксперт отметил, что в феврале рубль сможет укрепиться на уровне 71-72 рубля за доллар. Такой курс был зафиксирован еще в июле прошлого года, до начала второй волны коронавирса.Напомним, утром в пятницу, 15 января, на открытии торгов Московской биржи курсы доллара и евро немного выросли. Цена за доллар составила 73,46 рубля, а курс евро поднялся до 89,2 рубля, передает «Свободная пресса».