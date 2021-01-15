Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал не носить лицевые защитные маски при высоком уровне антител к коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в пятницу, 15 января, в интервью РИА Новости.- Вируснейтрализующие антитела должны быть 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне, - отметил ученый.Он добавил, что высокий уровень антител, если человек будет без маски, начнет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя. Если его не поддерживать, то он начнет понижаться через три-пять месяцев.- Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2-3 дня, соответственно восстанавливают нужный уровень антител, - объяснил Александр Гинцбург.Директор центра имени Гамалеи добавил, что ориентировочный срок между перенесенным коронавирусом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца.Официальном Министерство здравоохранения России сообщило, что привившиеся против коронавирусной инфекции должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител, так как вакцинированные все равно могут быть переносчиками вируса.- Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен, - подчеркивает по этому поводу министр здравоохранения Михаил Мурашко.Ранее в Институте Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, уже пройден.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)