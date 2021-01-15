Губернатор Самарской области в Москве встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Речь шла о выполнении важных показателей нацпроекта «Культура», новых проектах и, конечно, о праздновании юбилея первого полета человека в космос. Напомним, что именно на самарском заводе собрали ракету, на которой и отправился в свое уникальное путешествие на орбиту Юрий Гагарин.- Мы предложили концепцию проведения этого торжества на территории Самарской области с передачей эстафеты другим регионам, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам нашей страны. Концепция была горячо поддержана. И я уверен, что Министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий, - рассказал Дмитрий Азаров.Напомним, что юбилей будет отмечаться не только в апреле, но и весь год.Также губернатор обсудил с министром успехи региона в нацпроекте: все задачи были выполнены, а некоторые – даже перевыполнены. И оценил значимость поддержки федерального ведомства.- Ведомство готово оказывать поддержку, направленную на развитие культуры в Самарской области, и, конечно же, совместно работать в рамках работы профильной комиссии Государственного совета, - ответила ему Ольга Любимова.