Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал, как на самом деле выглядит табличка на двери его приемной. В своем аккаунте в социальной сети Twitter глава государственной корпорации отреагировал на фейк, который давно ходит по сети.На картинке, которая периодически всплывает в сети, изображена «табличка» на двери приемной Дмитрия Рогозина, на которой якобы перечислены все его должности.- Сегодня друзья прислали вот такую «табличку» якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской набережной. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью? И ведь не лень же такое мастерить, - удивился глава «Роскосмоса».К посту Дмитрий Рогозин прикрепил фото, на котором видна дверь в его приемную. Рядом с ней висит весьма скромная табличка, надпись на которой гласит: «Рогозин Дмитрий Олегович».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин об утечке воздуха на МКС, полете нашего космонавта на Crew Dragon и чем будет отличаться «Орленок» от «Орла»С главным космонавтом страны побеседовал обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус (подробности)