Немецкое Федеральное ведомство судоходства и гидрографии продлило ранее выданное разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» до конца мая текущего года. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, 15 января.- Ведомство выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в исключительной экономической зоне ФРГ на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая 2021 года, - говорится в заявлении.Так Германия расширила расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле минувшего года. Nord Stream 2 AG может немедленно начать работы.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что оператор газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 планирует завершить строительство проекта в июне 2021 года.