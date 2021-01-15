Ученые из международной исследовательской группы обнаружили и доработали новые фрагменты антител к коронавирусной инфекции – так называемые «нанотела». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.«Нанотела» меньше классических антител, благодаря чему они лучше проникают в ткань и могут вырабатываться в больших количествах.Доктор Флориан Шмидт объяснил, что иммунитет человека вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирусную инфекцию. Ученые объяснили, что в начале исследования вводили поверхностный белок альпаке и ламе. Кроме сложных антител альпаки и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основной для нанотел.Через несколько недель специалисты взяли у животных образцы крови, из которых извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, а затем выявили в них элементы, которые способны распознавать белок-шип COVID-19.- Мы смогли получить десятки антител, которые проанализировали дополнительно. Четыре нанотела оказались эффективными против патогена в клеточных культурах, - рассказал ведущий автор исследования, глава отдела нанотел медицинского факультета Боннского университета доктор Пауль-Альберт Кениг.Ученые использовали еще одно важное преимущество нанотел: их структура позволяет формировать молекулы с высокой эффективностью. Специалисты «сшили» вместе нанотела – такой вариант помог блокировать способность вируса распространяться между клетками человека.